Juez autoriza entrega inmediata de “Macho Coca” a EE. UU.

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón, ordenó la entrega inmediata de Gilbert Hernán Bell Fernández, alias “Macho Coca”, al Gobierno de los Estados Unidos, donde es requerido por un proceso de extradición relacionado con presuntos delitos de tráfico internacional de drogas.

La resolución fue emitida la tarde del 3 de agosto de 2026, luego de que el tribunal verificara que el Estado requirente cumplió con las condiciones establecidas por la justicia costarricense para hacer efectiva la extradición.

El expediente detalla que previamente el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal había concedido de forma diferida la extradición de Bell Fernández, condicionando su entrega a que concluyera el proceso penal que enfrentaba en Costa Rica y a que Estados Unidos presentara garantías formales de que no sería juzgado por hechos distintos a los incluidos en la solicitud de extradición. Además, debía comprometerse a no imponer la pena de muerte, cadena perpetua ni una condena superior a 50 años de prisión.

En la resolución más reciente, el juez indicó que el Gobierno estadounidense presentó la promesa formal requerida, en la que se compromete a respetar esas condiciones, por lo que concluyó que el Estado requirente actuó con la diligencia debida.

Con base en ello, el tribunal dispuso que se proceda con la entrega inmediata de Bell Fernández a las autoridades de Estados Unidos, en cumplimiento de la Ley de Extradición y del tratado vigente entre ambos países.