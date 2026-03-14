Juez aceptó que recibió dinero para cambiar medidas a sicario 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada informó que la causa penal seguida contra un juez penal de apellidos Sandí Chaverri concluyó con una condena de 14 años y ocho meses de prisión, luego de que el imputado aceptara los cargos durante un procedimiento especial abreviado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación se presentó por los delitos de peculado de uso, tenencia de pornografía infantil, procuración de impunidad y legitimación de capitales.

La Fiscalía explicó que el pasado 10 de marzo se llevó a cabo la audiencia preliminar del caso, momento en el que el imputado decidió someterse al procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual aceptó los hechos atribuidos por el órgano acusador. Con esta decisión, el tribunal dictó la sentencia correspondiente y le impuso una pena de 14 años y ocho meses de prisión.

Según las investigaciones, el caso se relaciona con el cambio de medidas cautelares a un presunto sicario vinculado al narcotraficante conocido como “Tony Peña”, situación por la cual el imputado habría recibido dinero.

Tras conocerse la sentencia, la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, afirmó que el caso demuestra que el sistema judicial investiga y sanciona cuando se detectan actos de corrupción dentro de la institución.

“Esta es una prueba clara de que el sistema funciona y que el Poder Judicial, incluso internamente, investiga los casos en los cuales una persona comete actos de esta naturaleza”, manifestó.

La magistrada recordó que no es la primera vez que se sanciona a funcionarios judiciales por favorecer a organizaciones criminales, y señaló que cuando se tiene conocimiento de conductas irregulares se activan los procesos correspondientes.

“Si tenemos noticias de que alguna persona no está cumpliendo con sus deberes, se le investiga igual que a cualquier ciudadano y se aplica la ley como corresponde”, indicó.

Solano añadió que dentro del Poder Judicial se han impulsado medidas para fortalecer los controles éticos y disciplinarios, incluyendo propuestas de reforma al código disciplinario con el fin de aplicar sanciones más acordes con la realidad actual.