¿Jueves en el FIA? Estas son las actividades

Este jueves 26 de marzo, el Festival Internacional de las Artes (FIA) inicia una amplia programación que reúne música, teatro, cine, danza y artes visuales en distintos espacios de San José.
Desde temprano, el público puede sumarse a una agenda diversa que incluye:
- Exposición “Llanero” – Damián Flores (8:00 a.m. – 5:00 p.m., Instituto Cultural de México)
- “Mujeres por mujeres” (10:00 a.m. – 4:00 p.m., Museo de Arte Costarricense)
- Exposición fotográfica de Mariana Yampolsky (10:00 a.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
- “Documentos textiles de resistencia y abrigo” – Elena Martínez Bolio (1:00 p.m. – 6:00 p.m., Casa del Cuño)
- Taller de animación de cine (9:00 a.m. – 12:00 p.m., Centro de Cine)
- 7° Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos (10:00 a.m. – 2:00 p.m., CENAC)
- Taller de danza “Al relente” – Mari Paula Ferreira (1:00 p.m. – 5:00 p.m.)
- Conversatorio “Danzar la longevidad” (4:00 p.m. – 5:00 p.m., Galería Dinorah Bolandi)
- Pasarelas – Semana de la Moda Costa Rica (2:00 p.m. – 8:30 p.m., Antigua Aduana)
- Bulevar de emprendedores (5:00 p.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
- Zona gastronómica (4:00 p.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
- Presentaciones musicales con Isla Tambor (5:30 p.m.), Los Pream (7:00 p.m.) y Supermambo (8:00 p.m.) en La Sabana.
- Espectáculo de calle con la Banda Comunal de Orotina (6:00 p.m.)
- Proyección de The Birdcage (7:00 p.m., Centro de Cine)
- Obra “Algodón de azúcar” (7:00 p.m., Teatro Popular Melico Salazar)
La jornada combina actividades formativas, espectáculos en vivo y espacios de encuentro cultural, consolidando una oferta gratuita y abierta para todo público en la capital.