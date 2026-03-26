¿Jueves en el FIA? Estas son las actividades

Agenda cultural para todas las edades

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Este jueves 26 de marzo, el Festival Internacional de las Artes (FIA) inicia una amplia programación que reúne música, teatro, cine, danza y artes visuales en distintos espacios de San José.

Desde temprano, el público puede sumarse a una agenda diversa que incluye:

  • Exposición “Llanero” – Damián Flores (8:00 a.m. – 5:00 p.m., Instituto Cultural de México)
  • “Mujeres por mujeres” (10:00 a.m. – 4:00 p.m., Museo de Arte Costarricense)
  • Exposición fotográfica de Mariana Yampolsky (10:00 a.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
  • “Documentos textiles de resistencia y abrigo” – Elena Martínez Bolio (1:00 p.m. – 6:00 p.m., Casa del Cuño)
  • Taller de animación de cine (9:00 a.m. – 12:00 p.m., Centro de Cine)
  • 7° Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos (10:00 a.m. – 2:00 p.m., CENAC)
  • Taller de danza “Al relente” – Mari Paula Ferreira (1:00 p.m. – 5:00 p.m.)
  • Conversatorio “Danzar la longevidad” (4:00 p.m. – 5:00 p.m., Galería Dinorah Bolandi)
  • Pasarelas – Semana de la Moda Costa Rica (2:00 p.m. – 8:30 p.m., Antigua Aduana)
  • Bulevar de emprendedores (5:00 p.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
  • Zona gastronómica (4:00 p.m. – 10:00 p.m., La Sabana)
  • Presentaciones musicales con Isla Tambor (5:30 p.m.), Los Pream (7:00 p.m.) y Supermambo (8:00 p.m.) en La Sabana.
  • Espectáculo de calle con la Banda Comunal de Orotina (6:00 p.m.)
  • Proyección de The Birdcage (7:00 p.m., Centro de Cine)
  • Obra “Algodón de azúcar” (7:00 p.m., Teatro Popular Melico Salazar)

La jornada combina actividades formativas, espectáculos en vivo y espacios de encuentro cultural, consolidando una oferta gratuita y abierta para todo público en la capital.