Juegos Centroamericanos y del Caribe: Así le fue a los ticos hoy

La delegación de Costa Rica vivió una jornada de éxitos e intensas emociones este miércoles 5 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la destacada conquista de dos nuevas preseas en gimnasia artística.

Gimnasia y Skateboarding en el foco

La gran noticia del día llegó desde el pabellón de gimnasia, donde Rachel Rodríguez Miranda se adjudicó la medalla de plata en las barras asimétricas con una nota de 12.350.

Por su parte, Ariel Villalobos Mendoza logró colgarse la medalla de bronce en la final de anillos, tras una sólida rutina que le valió 13.200 puntos.

En la misma disciplina, Samantha Marín finalizó en la sexta posición.

En el skateboarding, Costa Rica rozó el podio con Kevin Miranda, quien alcanzó el cuarto lugar en la final masculina con 105.06 puntos, mientras que Anna María Maccio obtuvo el quinto puesto en la rama femenina.

Esgrima y Karate cerca del podio

En esgrima, la nacional Karina Dyner destacó al llegar hasta los cuartos de final en espada individual, donde cayó ante la colombiana Maria Jaramillo (9-15).

Previamente, Dyner avanzó tras vencer en un duelo tico a su compatriota Daniela Jurado en octavos de final.

El karate también tuvo opciones de medalla con Maria Monge y Joshua Nuñez (quien ganó sus primeros combates ante Cuba y Panamá); ambos disputaron las preseas de bronce en sus respectivas categorías de Kata, pero perdieron en los combates decisivos ante representantes de Puerto Rico y Venezuela.

Otros resultados destacados

Balonmano: La selección masculina logró una sufrida victoria de 29-28 ante Nicaragua en la disputa por los puestos del 5° al 8°.

Atletismo: Dylan Suárez fue séptimo en lanzamiento de martillo (60.21 m) y la joven Antonella Lanuza ocupó el octavo lugar en los 1.500 metros planos.

Natación Artística: María Paula Alfaro terminó octava en la final de Solo Técnico.

Tiro: Edgardo Sepúlveda finalizó en la posición 22 del rifle de aire 10 m.

La jornada cerró con resultados adversos en el tenis de mesa, donde los atletas nacionales fueron eliminados en las rondas de 32 tanto en sencillos como en dobles mixtos.