Jueces se incapacitan por riesgo a su integridad física

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Tres jueces de Ejecución de la Pena están incapacitados por situaciones de riesgo, según Mario Rodríguez, juez coordinador de ejecución de la pena y miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

Rodríguez se presentó ante los magistrados de la Corte Plena como representante de Acojud para explicar situaciones que están atravesando los jueces en la actualidad.

Una de estas situaciones es la falta de seguridad y los riesgos que enfrentan los jueces para realizar sus labores.

“Nosotros en estos momentos, en ejecución de la pena, tenemos a tres jueces incapacitados por situaciones de riesgo; es por las amenazas y presiones que estamos recibiendo”, dijo.

El representante de Acojud recordó el caso de una jueza que fue agredida recientemente por una persona por temas divulgados a nivel nacional.

Las personas incapacitadas serían dos jueces de ejecución de la pena en Alajuela y una de la provincia de Cartago.

“Era el caso de una jueza en el ejercicio de sus funciones; específicamente, la increpaba por ser jueza”, agregó.

Los representantes del gremio solicitan que se instalen mejores protocolos de seguridad para las personas juzgadoras.

“Se requiere una revisión preventiva y permanente de los protocolos existentes, por eso se pide que se realice una revisión con personas con personas de la Judicatura, el OIJ y fiscalías, para que estas áreas expongan sus dificultades”, dijo.

La intención es que en un plazo de tres meses se establezca una revisión para dirigirlo hasta la Corte Plena.

Por otra parte, hicieron un llamado a las magistraturas a defender la independencia judicial sobre lo que llaman constantes ataques externos.

“Se plantea revisar los concursos de los jueces, sujetos a movilidad, y analizar las condiciones por las cuales participa. Desde la apertura del concurso y hasta el nombramiento debe existir claridad sobre las condiciones del cargo”, agregó.

Los representantes de Acojud recordaron que la magistrada Patricia Solano ha también recibido múltiples ataques por sus posturas en defensa del Poder Judicial.

Por esto, solicitaron a los representantes de la Corte Plena a no realizar medidas reactivas, sino anticiparse y prevenir cualquier tipo de injerencia dentro del Poder Judicial.