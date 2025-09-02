Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que ha notado que los jueces están siendo “más severos” con los delincuentes.

Así lo indicó en el programa de Extra Radio 92.3 FM, “Desde Buena Mañana”, tras la desazón que deja en parte de la ciudadanía que los sospechosos detenidos en operativos policiales, después quedan en libertad.

“Percibimos, en términos generales, que los jueces están siendo un poco más severos con los delincuentes, porque estamos viendo un poco más de prisiones preventivas”, dijo.

Soto señaló que desearía que todas las personas detenidas en allanamientos estuvieran con prisión preventiva,

“Algunas veces dejan en libertad, lo que nos genera desazón como ciudadanos costarricenses, pues lo cierto es que ocurre, pero tenemos que ser justos y decir que, ante la situación difícil, hay algún compromiso para ser más estrictos y severos”, agregó.