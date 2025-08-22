El Tribunal Penal de Pavas absolvió a tres hombres acusados en el primer proceso penal en Costa Rica relacionado con fentanilo, conocido como la “droga zombi”.

La sentencia concluyó que el fentanilo decomisado provenía de México y que nunca existió un laboratorio en el país, como se informó inicialmente tras los allanamientos.

Además, el tribunal determinó que las pruebas rápidas suministradas por la DEA fueron consignadas erróneamente en un acta de allanamiento y que posteriores análisis del Organismo de Investigación Judicial confirmaron que varias muestras no contenían fentanilo.

La resolución también señaló que la policía indujo la comisión del delito al involucrar a un intermediario para contactar a supuestos vendedores, lo que es ilegal en un Estado de derecho.

Finalmente, el Ministerio Público no logró probar la autoría de los acusados, pues el tribunal consideró que las compras controladas se habrían realizado aun sin su participación.

El abogado defensor Mario Alberto Quesada calificó la sentencia como un llamado de atención a las autoridades para que actúen con mayor responsabilidad antes de informar sobre la existencia de supuestos laboratorios o redes criminales.

El fiscal del caso explicó a Diario Extra que no contaban con prueba suficiente para sostener la acusación contra un hombre de apellido Valdivia, señalado como presunto líder de un laboratorio de fentanilo desarticulado en Costa Rica.

Durante el juicio, la Fiscalía explicó que el caso se debilitó luego de que el intermediario clave en la investigación fuera asesinado, lo que impidió cerrar la cadena de evidencias.