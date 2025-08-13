El Tribunal Penal absolvió al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, al exalcalde de San José Johnny Araya Monge y a la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla del delito de tráfico de influencias, tras acoger la solicitud del Ministerio Público de no condenar a los imputados.

Durante la presentación de conclusiones, la Fiscalía argumentó que la acusación no describía de forma concreta ni coherente los hechos que supuestamente constituirían el delito.

Señaló que las pruebas recabadas no permitieron comprobar una intervención indebida ni un beneficio concreto derivado de la supuesta influencia entre los tres acusados.

La causa judicial giraba en torno a una gestión que, según la acusación, buscaba que el nombre de Johnny Araya no apareciera en un expediente judicial entre 2015 y 2016.

A pesar de la posición de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República se apartó de ese criterio y sostuvo que sí existieron actos de corrupción.

Federico Quesada, abogado de la institución, afirmó que las gestiones impulsadas por Gamboa influyeron para que Araya obtuviera un beneficio político de cara a las elecciones municipales de 2016.

La Procuraduría solicitó al tribunal condenar a los imputados y acoger la acción civil, al considerar que las conductas denunciadas afectaron la imagen y credibilidad del Poder Judicial. Sin embargo, el tribunal coincidió con la Fiscalía y dictó sentencia absolutoria.