Judoca forja con esfuerzo su camino olímpico

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Con tan solo 16 años, Jimena Morales se enamoró de tal forma del Judo que ahora no hay día en que no piense en ir a entrenar y competir, a pesar de las dificultades que esto le podría representar en su día a día.

Oriunda de La Guácima de Alajuela, la joven ganó tres medallas en los pasados Juegos Estudiantiles Centroamericanos Codicader que se llevaron a cabo en Honduras. Se adjudicó dos de oro (Kata Mixto, junto a Julián Acevedo y en Kata Femenino, junto a Valeria Vásquez), mientras que también posee una de bronce en la categoría de -52 kilogramos.

Tras coronarse campeona en los Juegos Deportivos Nacionales 2022 en su año debut, la joven judoca costarricense no ha dejado de cosechar triunfos y sumar podios tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

“Estoy muy feliz por las medallas que gané. A nivel individual gané la de bronce y en donde me enfrenté a contrincantes fuertes. No fue el resultado que esperaba, pero me sirve para aprender de los errores y mejorar”, comentó.

Su rutina inicia a las 5:20 a.m. Desde temprano alista sus cosas de judo y las del colegio, al cual asiste desde la mañana hasta las 4:00 p.m.

Luego se dirige a entrenar. Allí pasa hasta las 8:30 p.m. y para finalizar la jornada, se pone al día con las tareas de las diferentes materias que lleva y así repite hasta el final de la semana.

Ella comenzó en el en el tatami hace cinco años y confesó que, desde el primer día, ha demostrado que la disciplina y la determinación no entienden de edades ni horarios.

“Representar a Costa Rica es muy importante; desde la primera vez que pude salir del país busco mostrar lo que hago, disfrutar lo que me gusta y poner a prueba mis habilidades”, manifestó.

El fogueo internacional ha sido clave en su crecimiento. Competir en escenarios exigentes del continente le ha permitido medirse con diversos estilos de combate y pulir su técnica.

A pesar de los sacrificios que realiza a su corta edad, su mirada está firme en la cita grande de los deportes.

“Es cansado, pero vale la pena. Es un sacrificio que me va a llevar lejos y desde ya tengo como objetivo clasificar a unos Juegos Olímpicos”, concluyó.