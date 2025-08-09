Este fin de semana se llevarán a cabo los clasificatorios de judo y taekwondo, para seleccionar a los atletas que participarán en los IX Juegos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Intermedio que serán aquí del 2 al 8 de octubre. Contarán con la participación de estudiantes de centros educativos reconocidos por el Ministerio de Educación Pública.

Judo inicia este sábado a las 7.30 a.m. en el Dojo Nacional, en el Gimnasio #1 de La Sabana. En femenino participarán desde hasta 36 kg a más 63 kg y en masculino las de hasta 38 kg a más 66 kg y kata en ambas ramas.

El Taekwondo es el domingo desde las 8 a.m. en el Gimnasio Nacional. Se compite en femenino de 29 kg hasta más de 59 kg y poomsae individual y en masculino de 33 kg a más de 65 kg y poomsae individual.