Una posible judicialización de los casos de personas detenidas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública genera preocupación entre los magistrados de la Corte Plena.

Esta inquietud surge a raíz de una propuesta legislativa que busca reformar las sanciones administrativas relacionadas con la regulación y comercialización de bebidas alcohólicas.

La magistrada Sandra Zúñiga advirtió que, por primera vez, se atribuiría al Poder Judicial la competencia para intervenir en casos de personas sorprendidas infringiendo esta normativa.

Aunque la iniciativa plantea sanciones de entre 5 y 20 días multa, en caso de reincidencia, los infractores podrían enfrentar hasta 30 días de prisión.

“La reincidencia que conlleva una sanción de prisión debe acreditarse de alguna manera. Ese aspecto nos preocupa. La intención del proyecto no se cumple con la propuesta normativa actual”, señaló Zúñiga.

También cuestionó que asuntos de carácter municipal se trasladen al ámbito judicial.

El magistrado de la Sala I, Jorge Leiva, recordó que actualmente las multas por estas faltas están diseñadas para que los recursos ingresen a las arcas municipales, pero ahora se pretende involucrar al Poder Judicial.

“En lugar de que sea la municipalidad la que decomise las botellas de licor, podrían terminar en un despacho judicial. Es un tema que me preocupa mucho”, advirtió.

Leiva también criticó que la propuesta no define con claridad el rol de las autoridades judiciales ante las detenciones realizadas por la Fuerza Pública o por policías municipales.

“Para detener el problema de quienes consumen alcohol de forma reiterada en la vía pública, se propone un parche y se deja al Poder Judicial resolverlo”, concluyó.