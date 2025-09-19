El famoso influencer Juanpa Zurita está de visita en Costa Rica, deleitándose con los paisajes naturales del país.

Según lo que ha publicado en sus redes sociales, se le ha visto disfrutando de un tour en lancha para avistar cocodrilos y lagartos, explorando ríos y manglares con entusiasmo.

Además de ser una figura mediática reconocida por su contenido y activismo, Juanpa Zurita tiene también un trasfondo familiar que ha sido poco expuesto.

Es hijo del abogado Fernando Martínez-Zurita y de Teresa Arellano, quienes han sido descritos como pilares fundamentales en su vida, aunque mantienen un perfil más reservado.

Se intentó confirmar su ingreso al país consultando con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), pero oficialmente no registran su entrada, lo que ha generado preguntas sobre el motivo de su llegada y su estatus migratorio.