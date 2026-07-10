“Juanka Galindo” celebra 20 años de carrera artística

El actor y comediante costarricense Alex Costa celebra un momento que cambió su vida: los 20 años del nacimiento de “Juanka Galindo”.

Este personaje lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la comedia nacional y que lo ha llevado a presentarse dentro y fuera de Costa Rica.

En conversación exclusiva con Grupo Extra, Costa recordó que la creación del personaje marcó el verdadero inicio de su carrera artística.

“Estoy muy orgulloso, este 9 de julio estamos celebrando que el personaje celebra exactamente esos 20 años, ya que esto sucedió en el 2006”, expresó.

La historia de Alex Costa en el mundo del entretenimiento comenzó años atrás con su participación en “La Dulce Vida”, un recordado programa costarricense de humor y comedia que se convirtió en una vitrina para nuevos talentos.

El espacio reunía a humoristas, imitadores y creadores de personajes que, mediante sketches y presentaciones, buscaban hacer reír al público y abrirse camino en la televisión nacional.

“Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que de una u otra forma ha sido parte de mi carrera en estos 20 años, tanto en Costa Rica como fuera, en Latinoamérica, España y en los lugares donde hemos estado representando a Costa Rica haciendo reír a la gente”, manifestó.

Durante estas dos décadas el tico ha tenido presentaciones en distintos lugares de Latinoamérica y España, convirtiendo al personaje en un representante del humor costarricense más allá de las fronteras nacionales.