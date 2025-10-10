El cantante colombiano Juanes sigue con la producción de sus videoclips en Costa Rica, y muchos habitantes de Limón no han dudado en acercarse para pedirle fotos.
Contrario a algunos rumores, en los videos se puede ver que Juanes no ha rechazado tomarse fotografías con sus seguidores, quienes se acercan de manera amable con sus celulares.
Durante las grabaciones, incluso se observa que ha utilizado un caballo para filmar algunas escenas de sus nuevas producciones.
Para facilitar el trabajo del artista, varias calles y avenidas en Limón han sido cerradas temporalmente, permitiendo una filmación tranquila y sin interrupciones.
Juanes está siempre acompañado por su equipo de seguridad privada, que lo escolta en todo momento durante su estadía.