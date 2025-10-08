El reconocido artista colombiano Juanes se encuentra en territorio costarricense trabajando en un proyecto audiovisual, tal como lo confirmó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el propio cantante a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen captada en Punta Uva junto al mensaje “Pura vida”.

El intérprete está grabando un nuevo videoclip que formará parte de su próximo álbum, utilizando distintos paisajes nacionales como escenario.

Entre las locaciones elegidas destacan puntos del Caribe, Guanacaste y la Zona Norte, incluyendo playas, cataratas, pozas, canales, la base de un volcán e incluso un teleférico.

“Costa Rica tiene un amplio potencial para el desarrollo del turismo fílmico y recientemente se ha convertido en un destino ideal para que celebridades de la música, el cine, la televisión y las plataformas de streaming escojan a nuestro país para la producción de audiovisuales de alta calidad”, expresó Melissa Tencio, coordinadora de marca y estrategia del ICT.

La colaboración con Juanes se concretó gracias al trabajo conjunto del ICT con Universal Music Latino y el equipo de representación del cantante.

A pesar de que se consultó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) sobre los permisos o trámites vinculados al ingreso del artista, aún no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la entidad.