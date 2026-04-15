El cantante colombiano Juanes publicó un video detrás de cámaras de sus grabaciones en Costa Rica y descartó el uso de inteligencia artificial.

El material, compartido en sus redes sociales, evidencia el trabajo de su equipo de producción durante las grabaciones, con tomas en distintas locaciones naturales del país y todo el proceso técnico detrás de cada escena.

En el clip se observan cámaras, equipo técnico, desplazamientos y montaje en sitios reales, desmintiendo así las versiones que apuntaban a que las imágenes habían sido generadas digitalmente.

“No todo es AI!! Nos recorrimos el país entero y fuimos a lugares increíbles para grabar los visualizers de “JuanesTeban”, aseguró el artista en redes.

Además, el colombiano también dejó ver algunos de los escenarios elegidos para su proyecto JuanesTeban, entre ellos playas del Caribe como Punta Uva y sectores cercanos a Puerto Viejo, así como bosques y zonas montañosas donde se desarrollaron varias de las tomas.