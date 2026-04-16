Juanes defiende paisajes de Costa Rica y descarta uso de IA

El cantante colombiano Juanes salió en defensa de los paisajes de Costa Rica tras los comentarios en redes sociales que ponían en duda la autenticidad de sus más recientes visuales.

A través de un video detrás de cámaras, el artista mostró cómo se realizaron las grabaciones en distintas locaciones del país, dejando claro que no se utilizó inteligencia artificial.

El material evidencia el trabajo de su equipo de producción, así como todo el proceso técnico detrás de cada escena.

En el clip se observan cámaras, desplazamientos y montaje en escenarios completamente reales, desmintiendo así las versiones que sugerían que las imágenes habían sido generadas digitalmente.

“No todo es IA!! Nos recorrimos el país entero y fuimos a lugares increíbles para grabar los visualizers de ‘JuanesTeban’”, expresó.

Además, el colombiano dejó ver parte de los escenarios utilizados en su proyecto, entre ellos playas del Caribe como Punta Uva y sectores cercanos a Puerto Viejo, así como bosques y zonas montañosas que sirvieron como locación para varias tomas.

El gesto del artista también fue interpretado como una forma de resaltar la riqueza natural del país, defendiendo la autenticidad de sus paisajes en medio de una época donde el uso de inteligencia artificial genera cada vez más dudas entre el público.