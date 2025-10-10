El zaguero no quedó satisfecho con el empate de la Tricolor.

Juan Pablo Vargas destacó la solidez defensiva que tuvo la Sele en San Pedro Sula.

Vargas trabajó junto a Kendall Waston y Alexis Gamboa en la zona defensiva de la Tricolor ante Honduras.

“Es importante también saber que el empate no podemos tomarlo como una victoria y como que bien vinimos a empatar Honduras, no. Porque si no hacemos nuestra tarea el lunes y el resto de los partidos, esto de hoy no vale nada”, comentó el zaguero.

Vargas fue uno de los jugadores más completos en el partido de la Tricolor contra la “H” y, de acuerdo con el sitio especializado Sofascore, obtuvo una calificación de 7.1.

“Lo de hoy va a ser importante si los días que nos toque el resto de la eliminatoria lo vamos a hacer bien, ganamos en casa, somos sólidos y volvemos a hacer esa selección que queremos todos ser”, mencionó Vargas.

El defensa de Millonarios lleva doce partidos jugados con la selección que comanda Miguel Herrera y lleva 753 minutos en esta eliminatoria.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra