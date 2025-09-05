Con su clásico sombrero de charro y un elegante traje de mariachi, Juan Manuel se apoderó del escenario de El Chalet para interpretar la icónica canción “Granada” de Agustín Lara.

Cada nota estuvo llena de fuerza y pasión, mientras su porte y estilo auténtico dejaban claro que no solo canta, sino que vive la esencia del mariachi en cada presentación.

El juez Joaquín Yglesias no dudó en elogiarlo, destacando su gran tono vocal y comentando que “tiene todo el porte de charro que se necesita para este género”, dejando en claro que Juan Manuel es un verdadero embajador de la tradición.

Con ese carisma y voz, Juan Manuel promete seguir brillando y conquistando al público en cada gala de “Así Canto Yo”.