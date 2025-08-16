Costa Rica tendrá presencia en la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 desde el lado del arbitraje, con un costarricense ya confirmado en la fecha 1, pitando como central uno de los juegos.

Según pudo confirmar Diario Extra, Juan Gabriel Calderón estará siendo el responsable de llevar el partido entre Guatemala y El Salvador que se disputará en el estadio Cementos Progreso de territorio chapín, el miércoles 4 de septiembre a las 8:00 pm.

Calderón es una de las opciones de Costa Rica para tener nuevamente un árbitro central en un mundial de fútbol.