El cantante colombiano Juan Duque será la figura central en el debut del evento TRIP en Costa Rica, el cual se reprogramó para el 25 de octubre en El Mercadito, luego de una solicitud directa realizada por el propio artista.

La producción del festival, en alianza con El Mercadito, confirmó que las entradas ya están disponibles a través de starticket.cr.

El evento promete una experiencia envolvente y cargada de energía, con un cartel que incluye a Jose Matamoros, Freyya, Tommy, Ivanko, DJ Dobthen, DJ Sk1l1ne, DJ Maxx e In Betwin, además de visuales, luces, efectos láser, neón, brazaletes luminosos y un after party que se extenderá hasta altas horas de la madrugada.

Conocido también como “Wawa”, Juan Duque compartió su emoción por reencontrarse con su audiencia tras una intensa gira por Colombia:

“No veo la hora de volver a cantar con toda mi gente. Me hace mucha falta abrazarlos, reírnos y disfrutar lo que estamos preparando con tanto amor. Después de recorrer Colombia y ahora poder presentarme fuera, es un sueño hecho realidad. Vamos a pasar muy bueno”, comentó.

Respaldado por Warner Music Latina, el artista continúa consolidándose como una de las voces emergentes más fuertes del género urbano, y su participación en TRIP marca un momento clave en su proyección internacional.