El músico Juan Diego Villegas, vocalista, cofundador y letrista de la reconocida banda costarricense Tango India, compartió parte de su historia en la cabina de Extra Radio 92.3 FM, durante una entrevista en el programa de “El Sonido de mi país”.

Aunque hoy se dedica también a los servicios médicos, su pasión por la música ha marcado gran parte de su vida.

Según contó, la banda nació de forma muy orgánica, entre amigos del barrio que decidieron un día reunirse a tocar, sin mayores pretensiones que compartir el gusto por la música.



“Recuerdo que en la antigua casa de mi mamá escribimos el nombre de la agrupación justo cuando habíamos decidido que llevaría ese nombre con el propósito de conquistar algunas chicas”, recordó entre risas.

Aunque los integrantes tenían inicialmente la intención de formar una banda de rock, el primer álbum titulado ¿Dónde estás si no es aquí? terminó explorando temas más románticos. Este disco se inspiró visualmente en una imagen muy simbólica.



“Muchos conocen ese lugar, nos gustó como se veía, de hecho, le pusieron un efecto para que se viera como ese rojo atardecer porque realmente lo que había era una gran pared de nubes”, dijo en referencia a la fotografía de la cerca en el Volcán Irazú que ilustra el disco.

Ese primer trabajo tuvo un gran impacto en la región. El álbum recibió Disco de Oro a nivel centroamericano y logró vender más de 18 mil copias, marcando el inicio formal de la carrera artística del grupo.

Villegas también compartió que, aunque al inicio interpretaban temas de los años 80, sus favoritos, eventualmente comenzaron a componer su propio material, cuando él tenía unos 22 años.

Entre sus canciones más conocidas está Azul, un tema que nació de una experiencia personal dolorosa.

“El guitarrista reveló que uno de sus hits ‘Esperaré’ no fue su primer tema que reventó sino que más bien fue ‘Azul’, un tema que se vio inspirado en una decepción amorosa que tuvo Villegas con su pareja hace años atrás.”

“Azúl es una canción que modula y cambia de tono tres veces como si fuera un tiempo de vals, es una mezcla hecha con 12 violines, ocho chelos y cuatro violas que fueron mezclados por Carlos Domínguez que es lo que yo considero el ingrediente secreto de Tango India”, explicó.

Sobre Esperaré, la canción más icónica de la banda, Villegas aclaró que, aunque muchos la consideran una balada romántica, su verdadero significado es distinto.



“Las personas la han convertido en una canción de amor, pero nunca lo fue. Fue escrita para una persona muy querida que estaba pasando por un mal momento. Es la canción más sencilla que he compuesto en mi vida”, afirmó.

A través de recuerdos, anécdotas y confesiones sinceras, Juan Diego Villegas deja claro que la música no solo ha sido un camino artístico, sino una extensión de su historia personal.