El Deportivo Saprissa anunció una reestructuración importante tras confirmarse que Juan Carlos Rojas Callán, presidente de Horizonte Morado, vendió sus acciones a un socio previo de la empresa y dejará su cargo después de “un tiempo prudencial”.

Al respecto, la institución anunció que ningún grupo tendrá control total sobre el club y esperan mantener la armonía en beneficio del Saprissa.

“Con responsabilidad reconocemos que, en el último año, los resultados deportivos no han estado a la altura de nuestras expectativas ni de las de nuestra gran afición, siempre acostumbrada a ver al Saprissa como campeón nacional y referente del fútbol internacional”, reza el comunicado oficial.

Rojas acompañará el proceso de transición interno, de acuerdo con la información emitida por la escuadra tibaseña.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra