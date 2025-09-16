El candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó a la fracción legislativa que votaran a favor del levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Hidalgo emitió un comunicado de prensa en el que indica que lo hizo en concordancia con la solicitud de los jueces y la recomendación emitida por la comisión legislativa respectiva.

“En una democracia sólida, la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer sobre cualquier privilegio o cálculo político. Invito al Presidente de la República a renunciar a su inmunidad y a dar cuentas a la justicia como debe hacer cualquier ciudadano”, expuso Hidalgo en el comunicado de prensa.

Los argumentos del candidato presidencial se basan en que “en primer término, porque quien está seguro de la corrección y pertinencia de sus actuaciones no tiene por qué temer el rendir cuentas sobre ellas”

Además, el socialcristiano asegura que “al dar este paso, el Presidente enviaría un mensaje claro de transparencia, respeto a la democracia y compromiso con la igualdad ante la ley que los costarricenses merecen”.

El plenario votará por levantar o no fuero a Chaves el próximo lunes 22 de setiembre a las 2:00 p.m.

