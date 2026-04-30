Juan Carlos Hidalgo respalda expulsión de diputados del PUSC

Tras la expulsión de los diputados Melina Ajoy y Horacio Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el excandidato presidencial y expresidente de esa organización política, Juan Carlos Hidalgo, felicitó al Tribunal de Ética y Disciplina y aseguró que “es fundamental que en un partido político se respeten las normas internas”.

Ajoy y Alvarado fueron expulsados por desatender una instrucción de la asamblea del PUSC de votar a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en setiembre del año pasado.

Melina Ajoy. Foto: Mauricio Aguilar

“Lamentablemente, eso se rompió en el PUSC con el accionar de un grupo de diputados que antepusieron sus intereses personales mediante negociaciones con el gobierno, lo cual afectó enormemente la imagen del PUSC”, dijo Hidalgo.

Ajoy aseguró a Grupo Extra que prefiere “enfocar sus fuerzas donde realmente se trabaje por el país”.

“A pesar de que el derecho me asiste para ganar este proceso, he decidido no invertir más esfuerzos en una organización que ha perdido su rumbo”, señaló.

Horacio Alvarado, diputado del partido Unidad Social Cristiana. Foto: Raquel Vargas

Grupo Extra intentó contactar al diputado Horacio Alvarado, pero, hasta el cierre de esta nota, no ha respondido a las consultas.

El partido aseguró que sus conductas fueron clasificadas como “faltas gravísimas”, ya que el tribunal consideró que afectaron la imagen institucional del PUSC, quebrantaron el deber de lealtad y se apartaron de los principios éticos y políticos de la agrupación.