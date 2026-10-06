Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El presidente de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, negó que una fotografía que circula en redes sociales lo muestre junto al ciudadano chino-tico Guobin Tam Zhang, detenido el pasado viernes y requerido por Estados Unidos para ser extraditado por un presunto delito de narcotráfico.

Hidalgo aseguró que la imagen fue manipulada mediante inteligencia artificial para hacerlo aparecer junto al hombre requerido por las autoridades estadounidenses.

“¿Hasta dónde van a llegar con sus mentiras? Ahora están circulando una foto hecha con inteligencia artificial para hacer creer que Abril Gordienko y yo posamos con el extraditable Guobin Tam Zhang”, publicó Hidalgo en su cuenta de Instagram.

Foto tomada de las redes sociales de Hidalgo.

Hidalgo señala al oficialismo

En su publicación, Hidalgo calificó la fotografía manipulada como “una cochinada propia del oficialismo” y sostuvo que la circulación de la imagen busca desviar la atención de la presencia del extranjero en actividades relacionadas con el partido de gobierno.

“Están tan desesperados por desviar la atención que recurren a manipular fotos con IA”, afirmó el presidente del PUSC.

El político también cuestionó que Guobin Tam Zhang apareciera, según indicó, en primera fila durante actividades del partido de gobierno y pidió explicaciones sobre esa situación.

La polémica surgió luego de que en redes sociales también circulara una fotografía de Tam Zhang junto a la exdiputada Pilar Cisneros. La exlegisladora confirmó que esa imagen sí era real, aunque aseguró que no conocía al hombre que aparece junto a ella.

Guobin Tam Zhang fue detenido el pasado viernes en Costa Rica debido a que es requerido por las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a ese país, en una causa relacionada con un presunto delito de narcotráfico.