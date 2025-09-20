El candidato por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, dio a conocer quiénes serán las figuras por las que apostó para ocupar el puesto de vicepresidentes para las elecciones 2026.

Se trata de Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez.

Sobre Yolanda Fernández

Asume la candidatura a la primera vicepresidencia.

Más de 35 años en asuntos públicos, diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial.

A lo largo de su carrera ha destacado por su liderazgo en la construcción de alianzas público-privadas, la promoción de la sostenibilidad y el fortalecimiento de la competitividad en Costa Rica y Centroamérica.

Fue presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Sobre Steven Barrantes