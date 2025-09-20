El candidato por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, dio a conocer quiénes serán las figuras por las que apostó para ocupar el puesto de vicepresidentes para las elecciones 2026.
Se trata de Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez.
Sobre Yolanda Fernández
- Asume la candidatura a la primera vicepresidencia.
- Más de 35 años en asuntos públicos, diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial.
- A lo largo de su carrera ha destacado por su liderazgo en la construcción de alianzas público-privadas, la promoción de la sostenibilidad y el fortalecimiento de la competitividad en Costa Rica y Centroamérica.
- Fue presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Sobre Steven Barrantes
- Ocupará la segunda candidatura a la vicepresidencia.
- Es ingeniero industrial de 37 años.
- A los 32 años fue elegido alcalde de Coto Brus para el período 2020-2024.
- Lideró iniciativas de planificación, desarrollo y gestión municipal.
- Entre 2013 y 2017 trabajó en atención primaria en salud en comunidades vulnerables y territorios indígenas.
- Impulsó proyectos de emprendimiento local y se ha preocupado por temas clave como la seguridad ciudadana y la gestión ambiental.