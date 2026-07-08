JPS ya pagó más de ₡1.600 millones del Gordito de Medio Año 2026

La Junta de Protección Social (JPS) continúa con el proceso de pago de los premios correspondientes al sorteo extraordinario Gordito de Medio Año 2026.

Según la JPS, ha tramitado el pago de 74 fracciones de los tres premios mayores, por un monto total de ₡1.606 millones.

Primer premio: se han cancelado 27 fracciones, equivalentes a ₡1.350 millones.

Segundo premio: se han pagado 17 fracciones, por un monto de ₡136 millones.

Tercer premio: se han tramitado 30 fracciones, para un total de ₡120 millones.

Entre las personas ganadoras que ya cambiaron sus premios destacan dos vecinos de San José, quienes obtuvieron ₡60 millones cada uno al cobrar 15 fracciones del tercer premio, adquiridas en el cantón de Santa Ana.

“Cada premio que entregamos representa la ilusión cumplida de una persona o una familia costarricense, pero también refleja el impacto social que generan nuestros juegos. Gracias a la participación de la ciudadanía, la Junta de Protección Social continúa fortaleciendo el financiamiento de programas sociales que benefician a miles de personas en condición de vulnerabilidad en todo el país”, señaló Paola Nájera, presidenta de la Junta de Protección Social.

La institución recuerda a las personas favorecidas que el cobro de los premios puede realizarse en las oficinas centrales de la JPS, presentando el billete o fracción en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos para este trámite.