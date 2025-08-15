La Junta de Protección Social (JPS) celebra su 180 aniversario reafirmando su compromiso con la sociedad costarricense mediante programas que impactan directamente la vida de miles de personas.

Entre los más destacados se encuentra los cuidados paliativos, financiados gracias a la venta de lotería y raspaditas autorizadas.

“Las raspaditas no solo ofrecen la oportunidad de ganar premios, también permiten ayudar a quienes más lo necesitan, desde cuidados paliativos hasta transporte para asilos y hospitales”, explicó Marllin Borquet, gerente de producción y comercialización de la JPS.

Señalado lo anterior, la conmemoración incluye dos modalidades principales de participación. La primera es la raspadita del 180 aniversario, que ofrece tres formas de ganar.



La raspadita del 180 aniversario.

En la zona inferior, si aparecen tres veces los números “180”, se obtiene el premio indicado. En la zona superior, al raspar los números, se puede ganar el monto que aparezca, con premios que van desde ¢1.000 colones hasta ¢40 millones, sumando un total de ¢350 millones de colones en premios.

Además, algunos resultados permiten acceder directamente a la ruleta de la fortuna, ofreciendo otra oportunidad de ganar.

“Es un juego que combina la emoción de ganar con la posibilidad de apoyar a quienes más lo necesitan”, destacó Borquet.

La segunda modalidad es el coleccionable vinculado la Cultura Afrodescendiente.

Por cada cinco pedacitos de lotería de distintos sorteos, los jugadores los pegan en los cuadros correspondientes del álbum.

Una vez lleno, se verifica en la Junta de Protección Social y se asigna un número de folio para participar en la rifa.

“Son 200 personas que pueden ganar entre ¢500 mil y ¢1 millón”, detalló Borquet.

Los coleccionables están disponibles en periódicos como Diario Extra y también se reparten en giras organizadas por la JPS en distintos cantones del país.

La institución enfatizó que los recursos generados por estas modalidades no solo financian los programas emblemáticos, sino que también apoyan a más de 450 organizaciones sociales, incluyendo asilos, hospitales y centros de atención a personas con VIH.

“Cada compra autorizada contribuye directamente al bienestar de la comunidad”, subrayó Borquet.

Sobre la lotería ilegal, Borquet alertó: “Cuando compramos de manera ilegal, quitamos la posibilidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Es importante comprar de manera legal y no pagar sobreprecio. Cada colón que se invierte legalmente se transforma en apoyo para hospitales, centros de cuidado y programas de asistencia social”.