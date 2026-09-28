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La Junta de Protección Social (JPS) presentó este lunes el Gordo Navideño 2026, cuyo sorteo se realizará el próximo 20 de diciembre, correspondiente al número 4932.
El premio mayor será de ₡9.000 millones por entero distribuidos en 4.5 emisiones, mientras que cada fracción ganará un premio de ₡50 millones. En total, se pondrán a disposición 4 emisiones de 40 fracciones y 1 emisión de 20 fracciones.
Además del premio mayor, el segundo premio será de ₡900 millones por entero, 5 millones por fracción y el tercero de ₡450 millones por entero, 2.5 millones por fracción.
La venta del Gordo Navideño dará inicio este lunes 28 por los medios oficiales. La fracción tendrá un costo de ₡2500, mientras que el entero, de la emisión 1 a la 4, tendrá un costo de ₡100 000 y la media emisión por ₡50 000.
La institución recordó a los compradores adquirir la lotería mediante vendedores y canales autorizados y verificar los datos del producto antes de realizar la compra.