Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) presentó este lunes el Gordo Navideño 2026, cuyo sorteo se realizará el próximo 20 de diciembre, correspondiente al número 4932.

El premio mayor será de ₡9.000 millones por entero distribuidos en 4.5 emisiones, mientras que cada fracción ganará un premio de ₡50 millones. En total, se pondrán a disposición 4 emisiones de 40 fracciones y 1 emisión de 20 fracciones.

Foto: Sergio Espinoza.

Además del premio mayor, el segundo premio será de ₡900 millones por entero, 5 millones por fracción y el tercero de ₡450 millones por entero, 2.5 millones por fracción.

La venta del Gordo Navideño dará inicio este lunes 28 por los medios oficiales. La fracción tendrá un costo de ₡2500, mientras que el entero, de la emisión 1 a la 4, tendrá un costo de ₡100 000 y la media emisión por ₡50 000.

Foto: Sergio Espinoza.

La institución recordó a los compradores adquirir la lotería mediante vendedores y canales autorizados y verificar los datos del producto antes de realizar la compra.