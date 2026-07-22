JPS lanza nuevo juego con ¢20 millones de premio mayor

La Junta de Protección Social (JPS) anunció un nuevo juego en el cual, las personas que lo adquieran podrán ganar hasta ¢20 millones de premio mayor.

Se trata de “Cocinero Millonario”, una lotería instantánea o bien, conocida como “raspa”, y que ya está disponible en todo el país.

La distribución de todos los premios va de la siguiente manera:

183.500 premios de ₡500

122.000 premios de ₡1.000

42.000 premios de ₡2.000

510 premios de ₡5.000

70 premios de ₡10.000

20 premios de ₡100.000

2 premios de ₡1.000.000

1 premio de ₡20.000.000

Para la institución, cada nuevo producto representa una oportunidad para que la ciudadanía contribuya con una causa social mientras participa en un juego oficial.

Fue lanzada con una emisión de 1.000.000 de boletos y un precio de ₡500 por unidad.