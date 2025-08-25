Este domingo 24 de agosto se llevó a cabo el Sorteo Ordinario Lotería Nacional N° 4.864 de la Junta de Protección Social (JPS), el cual reparte como premio mayor ₡175 millones por emisión.
Según informó la JPS, estos son los ganadores de los primeros 3 premios de importancia:
Premio mayor
- Número: 51.
- Serie: 762.
- Premio: ₡175 millones por emisión.
Segundo premio
- Número: 65.
- Serie: 731.
- Premio: ₡30 millones por emisión.
Tercer premio
- Número: 81.
- Serie: 783.
- Premio: ₡14 millones por emisión.