La Junta de Protección Social (JPS) realizó una donación de ₡242 millones al Hospital Tony Facio de Limón para dotarlo de equipo médico.

Esta donación de parte de la JPS al centro médico se destinará en:

Un ultrasonido.

12 cunas pediátricas.

Unidad de control y manejo de temperatura corporal.

Además de, una central de monitoreo para el servicio de anestesia que favorece a la recuperación de los pacientes quirúrgicos.

“Para nosotros es muy importante poder realizar esta entrega, pero también recordarles que al comprar los productos oficiales de la JPS, ustedes se convierten en parte de donaciones como estas, que repercuten directamente en el bienestar de toda la comunidad costarricense”, afirmó el gerente general de la JPS, Edgar Díaz Salas.

Detalle de los equipos

Las nuevas cunas pediátricas permiten adaptar la posición del paciente según sus necesidades

Cuentan con barandillas angostas que reducen el riesgo de caídas

Palancas manuales que facilitan el acceso en caso de emergencias.

Su diseño está pensado para atender a niños desde recién nacidos hasta los 10 años, lo que mejora la seguridad y comodidad durante la hospitalización.

La unidad de control y manejo de temperatura corporal posibilita aplicar el método de hipotermia terapéutica en casos de asfixia sin necesidad de trasladar a los bebés a hospitales de San José.

El nuevo ultrasonido permitirá realizar estudios al lado de la cama de los menores que lo requieran, para un diagnóstico más preciso y efectivo de sus condiciones médicas.