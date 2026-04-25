JPS anuncia importante inversión para fortalecer la Cruz Roja

En un esfuerzo por potenciar la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional, la Junta de Protección Social (JPS) anunció una inversión de ₡395.616.600,85 destinada a la adquisición y equipamiento de una nueva flota para la Cruz Roja Costarricense.

La misma consta de 14 vehículos de emergencia diseñados para brindar soporte en momentos críticos. La inversión busca garantizar un servicio eficiente, especialmente en zonas de difícil acceso.

Las unidades incluyen modelos Toyota Hiace 4×2 y 4×4, Toyota Land Cruiser 4×4 y versiones pickup doble cabina, todos adaptados como unidades de soporte básico (USBV). Cada ambulancia está equipada con tecnología esencial para la atención prehospitalaria, que incluye:

Sistemas de iluminación y señalización de emergencia.

Sirenas y camillas.

Desfibriladores externos automáticos (DEA).

Impacto en la atención nacional

La relevancia de esta inversión se refleja en las estadísticas de la Cruz Roja Costarricense, que durante el año 2025 atendió más de 500 mil incidentes, abordando a más de 1.850 personas en condición crítica.

“La flota vehicular es una de las necesidades críticas de la institución; queremos agradecer a la Junta de Protección Social porque, con el traslado de los recursos, logramos adquirir 14 vehículos de emergencia que van a estar operando tanto en el área rural como urbana”, indicó Dyanne Marenco González, presidenta de la Cruz Roja Costarricense.

Por su parte, Mariela Vargas Zúñiga, presidenta de la JPS, destacó que estos recursos son el resultado directo de la solidaridad de los costarricenses.

“Estos vehículos son la prueba de ese compromiso; son el resultado de la solidaridad de un país que, al elegir la lotería legal, contribuye directamente a salvar vidas”, mencionó.