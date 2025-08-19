La Junta de Protección Social (JPS) informó que a partir del miércoles 20 de agosto de 2025, el comprobante de venta de la lotería tendrá una nueva presentación.

Los cambios son principalmente para personas vendedoras de lotería electrónica. Los cambios principales son:

El Código QR de la transacción q ueda al inicio del recibo .

de la transacción q . Se incorpora identificación para el punto de venta.

para el punto de venta. Se divide por producto, sorteo, jugada.

Se subtotaliza por producto.

Totaliza la jugada completa.

Por tanto, la JPS recomienda revisar la nueva presentación y en caso de algún reporte o dudas, comuníquese por medio de WhatsApp al 8740-9963.