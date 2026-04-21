JPS advierte sobre posible estafa en sitios de juegos en línea

La Junta de Protección Social (JPS) informó a la población sobre la existencia de sitios de juegos en línea que utilizan de manera indebida su nombre, logotipos, colores institucionales e imagen oficial, con el fin de aparentar legitimidad y atraer usuarios.

Estas plataformas no pertenecen ni están autorizadas por la JPS, por lo que se trata de presuntas estafas que pueden poner en riesgo la información personal y los recursos económicos de quienes acceden a estos sitios.

De acuerdo con la JPS, ha identificado que estas plataformas operan bajo denominaciones como: “JPS Casino”, entre otras, utilizando de forma engañosa elementos visuales asociados a la institución, por lo que hace un llamado a la población para que:

Verifique siempre que los juegos en los que participa sean oficiales y autorizados por la JPS.

Adquiera los productos únicamente a través de los canales oficiales, incluyendo la red de personas vendedoras autorizadas de la JPS.

Desconfíe de sitios web o aplicaciones que utilicen la imagen institucional sin respaldo oficial.

Asimismo, recuerda las plataformas oficiales para la compra en línea de sus productos:

www.jpsenlinea.go.cr

Puntos Max

Personas vendedoras

La JPS reitera que todos sus productos oficiales se comercializan a través de canales autorizados, en apego a la normativa vigente, garantizando transparencia, confianza y seguridad para todas las personas usuarias.

