El Mercedes-Benz que perteneció al expresidente de Costa Rica Daniel Oduber Quirós en 1974-1978 y el papamóvil Clase G que transportó al Papa Juan Pablo II durante su visita al país en 1983 formarán parte de las piezas simbólicas del Museo Mercedes-Benz.

Esta exposición, abierta al público desde este jueves 12 y hasta el sábado 14 de marzo en MB Haus, Plaza Tempo, reunirá algunos de los vehículos más emblemáticos de la marca y que forman parte de la historia automotriz y cultural del país.

En el caso del papamóvil, un Mercedes-Benz 230 G, también fue utilizado por el pontífice durante la misa de jóvenes celebrada en el antiguo Estadio Nacional.

Su carrocería abierta permitió que el Papa pudiera saludar a los asistentes durante el recorrido, convirtiéndolo en una pieza histórica profundamente ligada a uno de los momentos más recordados por los costarricenses.

Foto: cortesía

Por su parte, el Mercedes-Benz W123 del exmandatario Oduber fue adquirido por él mismo directamente en Alemania, conservando documentación detallada de su mantenimiento y registros históricos de uso.

La exposición también incluirá otros modelos clásicos que reflejan distintas épocas del diseño y la ingeniería de la marca, como coupés, roadsters y sedanes que han marcado generaciones de Mercedes-Benz en Costa Rica.