Costa Rica tiene un problema que no podemos seguir maquillando. Todos los días escuchamos frases como “es que son los ninis”, “es que es esta generación”, “es que tenemos que adaptarnos”. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiendo la realidad detrás de etiquetas?

Hoy somos el tercer país de la OCDE con más jóvenes que no estudian ni trabajan. Y en apenas un año, 156 mil personas más dejaron de trabajar o de buscar empleo. Eso no son cifras frías; son familias enteras sin rumbo, jóvenes que sienten que este país no les ofrece un propósito de vida.

Cuando un joven no estudia ni trabaja, no solo pierde él, pierde el país entero, se cae la productividad, la innovación, la competitividad, y, como ya es bastante evidente, la seguridad. Lo que ha sido nuestra mayor fortaleza, el talento humano, se nos está escurriendo entre las manos.

La raíz del problema es un Estado que estorba más de lo que ayuda. Un sistema educativo que prepara para un mundo que ya no existe. Un aparato público que asfixia al emprendedor y castiga al que quiere hacer las cosas bien. Los que generan empleo en este país no son los políticos, son los emprendedores y empresarios. Ellos pagan salarios, generan riqueza y sostienen al Estado con sus impuestos. Si los seguimos tratando como enemigos en lugar de aliados, estamos condenando a Costa Rica a la parálisis.

¿Y qué hacemos? ¿Otro diagnóstico? ¿Otro discurso de culpables? No. Costa Rica necesita un cambio de actitud y empezar a arreglar lo básico.

La educación debe estar conectada con el empleo real. El INA tiene que transformarse en un verdadero motor de empleabilidad, cambiar su modelo de gestión. Eso significa evolucionar hacia el establecimiento de ciclos lectivos para sus programas de formación (no se sabe cuándo empieza o cuándo terminan sus programas), implementar mecanismos ágiles de contratación docente, carreras técnicas útiles, horarios flexibles para quienes ya trabajan y programas diseñados según las necesidades productivas de cada región. Un joven en Guanacaste no requiere lo mismo que uno en Limón, pero ambos necesitan oportunidades concretas para insertarse en el mercado laboral.

La infraestructura y el clima de negocios son otra condición básica para el desarrollo. Ninguna empresa va a invertir en un país donde las llantas se revientan en carreteras destruidas o donde abrir un negocio se convierte en un viacrucis de trámites. Cada colón invertido en infraestructura es empleo inmediato en las comunidades y crecimiento a futuro. Y cada trámite eliminado es un incentivo real para que surjan nuevas empresas, generen puestos de trabajo y dinamicen la economía local.

Por supuesto, la seguridad es el punto de partida. Sin seguridad no hay empleo, no hay turismo y no hay inversión. Hoy el crimen organizado está sembrando miedo en barrios y zonas productivas, extorsionando a comerciantes y ganaderos. Recuperar el control del territorio no es un tema exclusivamente policial, es también un tema económico porque sin orden no puede haber prosperidad.

Y algo más, tenemos que cambiar el discurso. No podemos pedirles a los jóvenes que crean en Costa Rica mientras ven a sus gobernantes quejándose a diario como si gobernar fuera narrar problemas en lugar de resolverlos. Los Poderes de la República se han convertido en una barra de lamentos y señalamientos, cuando lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo y darle soluciones a la gente. ¡A esa gente que paga sus salarios con sus impuestos!

Este país no puede resignarse a ser el tercero en el podio de los “ninis” de la OCDE. No podemos aceptar que lo normal sea que miles de jóvenes no encuentren nada que hacer con su vida más que sobrevivir en la informalidad o caer en las manos del crimen organizado.

La única manera de darle futuro a nuestra juventud es produciendo más y mejor, con reglas claras, instituciones que funcionen y un Estado que acompañe en lugar de estorbar. Yo quiero que nuestros jóvenes vuelvan a creer que este país vale la pena. Que estudiar sirve, que trabajar tiene recompensa, que hacer lo correcto da resultados y que soñar es posible. Ese es el siguiente paso.