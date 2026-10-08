Jóvenes universitarios ticos enfrentan mayor desempleo que otros países

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Los jóvenes costarricenses con educación universitaria enfrentan una tasa de desempleo superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe “Panorama de la Educación 2026”.

En 2025, el 8% de las personas de 25 a 34 años con educación superior estaba desempleada en Costa Rica, mientras que el promedio de los países fue de 5%, es decir una diferencia de tres puntos porcentuales.

El indicador incluye a personas que alcanzaron estudios universitarios u otro tipo de educación superior.

En 2025, el 8% de las personas de 25 a 34 años con educación superior estaba desempleada.

Aunque Costa Rica registró una mejora si se compara hace una década, la tasa continúa por encima del promedio internacional. En 2015, el desempleo entre jóvenes costarricenses con esa educación rondaba el 10%, mientras que en los países de la OCDE se ubicaba en 7%.

¿Qué explica este fenómeno?

Fernando Montero, economista y académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA), señaló que una de las dificultades está en la brecha entre las capacidades con las que llegan los jóvenes al mercado y los requisitos de las empresas, especialmente en sectores que demandan conocimientos técnicos e idiomas.

“Tenemos títulos de alta envergadura, de peso, pero no tenemos las calidades complementarias necesarias para acceder a ese recurso”, explicó Montero.

Otro factor señalado es la falta de experiencia laboral. Montero considera que las universidades podrían incorporar a los estudiantes en proyectos de investigación y acción social que les permitan adquirir experiencia antes de graduarse.

Fernando Montero

Economista y académico de la UNA “Llegan con su título y les dicen: ¿en qué ha trabajado? En nada. Difícilmente una empresa va a abrirle las puertas a una persona que no ha trabajado en nada”, afirmó el académico.

Montero señaló que la pandemia también dejó efectos en la formación de los jóvenes que hoy ingresan al mercado laboral. A su criterio, algunas habilidades, como matemáticas e inglés, no se fortalecieron al ritmo que requieren las empresas.

“Estos jóvenes pasaron por el hueco educativo que generó el covid-19 y la pandemia, y eso ha impactado seriamente sus capacidades. Llegan con conocimientos, pero algunos no responden a lo que está pidiendo el sector productivo”, explicó Montero.

Nivel educativo no elimina las dificultades de empleo

Los datos muestran que alcanzar un mayor nivel educativo no significa que todos los jóvenes tengan las mismas condiciones para incorporarse al mercado laboral.

En Costa Rica, el 28% de las personas de entre 25 y 64 años cuenta con educación superior. A nivel de la OCDE, la proporción llega al 43%.

“La población en edad de trabajar es un indicador que me genera cuáles son las condiciones en las que está una persona para poder trabajar. A nivel de países internacionales, ese indicador es mucho más favorable que el nuestro. Entonces, al tener una tasa de ocupación más alta en otros países, la relación de desempleo con el resto del mundo, pues quedamos por detrás”, añadió.

El 28% de las personas de entre 25 y 64 años cuenta con educación superior.

El informe también señala que el 21% de los adultos costarricenses tiene educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria (algún técnico). Esto significa que poco más de la mitad de la población adulta no alcanza esos niveles educativos.

Entre las personas de 25 a 34 años, sin embargo, la situación ha cambiado durante la última década. La proporción de jóvenes que no ha completado la educación secundaria pasó de 51% en 2015 a 35% en 2025.

¿Cómo reducir el desempleo?

El académico dio algunas recomendaciones: