Jóvenes ticos se miden a grandes clubes

La escuadra de Liga Deportiva Alajuelense – Team Down será la encargada de representar a Costa Rica en la Genuine Cup 2026, un prestigioso torneo internacional de fútbol inclusivo que tendrá lugar en Houston, Texas, del 27 de julio al 1 de agosto.

La delegación nacional emprenderá su viaje el próximo 26 de julio y permanecerá en territorio estadounidense hasta el 2 de agosto, participando en una competencia que reúne a deportistas con discapacidad intelectual y del desarrollo provenientes de diferentes países.

La Genuine Cup es reconocida por promover la inclusión mediante el deporte y congrega a equipos respaldados por clubes de gran prestigio internacional. En la edición de este año participarán representaciones vinculadas a instituciones como el FC Barcelona, AS Roma, Inter Miami CF y Manchester United, entre otros.

El conjunto costarricense está conformado exclusivamente por futbolistas con Síndrome de Down, quienes tendrán la oportunidad de competir al más alto nivel, convivir con deportistas de distintas nacionalidades y demostrar sus habilidades en un escenario internacional de muy alto nivel.

La presencia del equipo en Houston fue posible gracias al respaldo de la organización de la Genuine Cup, que asumió los gastos del traslado de toda la delegación costarricense.

Alajuelense brindó su apoyo al permitir que el equipo participe bajo su nombre y facilitó los uniformes oficiales de local y visitante, además de la indumentaria de concentración que utilizarán los jugadores durante su estancia en Estados Unidos.

De cara al torneo, los futbolistas han mantenido una preparación constante mediante entrenamientos en el gimnasio del Parque Metropolitano La Paz.

Vivina Madrigal, quien es la delegada de esta representación, agradeció a la institución manuda. “Estamos muy ilusionados por poder representar a Costa Rica. Este es un torneo internacional. Tocamos las puertas de Liga Deportiva Alajuelense y muy amablemente nos han apoyado. Nos dieron la vestimenta, la buena vibra y nos acompañan en este proceso”.