Jóvenes ticos ganan prestigiosa beca para estudiar en el extranjero

Seis estudiantes costarricenses cumplirán el sueño de cursar sus carreras universitarias en algunas de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, luego de obtener las reconocidas Becas Davis (Davis UWC Scholars), un programa que financia estudios superiores completos para jóvenes con excelencia académica, liderazgo y compromiso social.

Los beneficiarios son: Cris Calderón Salas, Psicología con concentración en Ciencias Cognitivas en Macalester College, Fabián Niehaus Solano, Ingeniería Biomédica y Neurociencia en Tulane University, Josué Corrales Acuña, Ingeniería Industrial en Lehigh University, Fabiana Méndez Elizondo, Bioquímica y Biología Molecular en Lake Forest College, María Paula Ureña Gazo, Estudios Arquitectónicos y Ambientales en Whitman College y Victoria Moya Porras, Relaciones Internacionales en George Washington University; y se han destacado por su excelencia académica, liderazgo y compromiso.

Fabiana y Fabián, estudiantes que consiguieron beca. Foto: Sergio Espinoza.

Un sueño construido con años de esfuerzo

Para Fabián Niehaus, de 18 años, quien estudiará Ingeniería Biomédica y Neurociencia en Tulane University, el camino hacia esta oportunidad estuvo marcado por años de disciplina y sacrificio.

El joven explicó que aplicar a universidades estadounidenses implicó un proceso exigente que combinó excelencia académica, actividades extracurriculares, ensayos y cartas de recomendación, además del respaldo de su familia y profesores.

“A la hora de abrir la carta de aceptación y ver que me habían dado una beca completa fue un momento increíble para mí, porque fue un proceso de casi cuatro años en el que había logrado aquello por lo que tanto me había esforzado. Aplicar a Estados Unidos es un camino largo y complicado, que requiere buenas notas, actividades extracurriculares, ensayos, cartas de recomendación y también un gran esfuerzo de la familia y de las personas que lo apoyan a uno”, relató.

Niehaus aseguró que eligió esa carrera porque combina dos de sus mayores intereses: la tecnología y la medicina, además de ofrecer oportunidades en áreas de investigación de alto impacto.

“Me interesa desarrollar tecnología para el área de la salud, crear prótesis, impulsar la investigación y también estudiar el cerebro. Creo que son carreras del futuro y que van muy de la mano con todos los avances que estamos viendo en inteligencia artificial”, agregó el joven estudiante.

Aunque su formación será en el extranjero, afirma que su meta es regresar al país.

“A mí me gusta mucho mi país, la verdad. Me parece un país muy bonito y me parece un país que está en mucho crecimiento. Me gustaría volver en algún momento para aportar en el área de la ingeniería biomédica, seguir innovando, ayudar a que la economía del país crezca y devolver lo que mi país me dio”, expresó.

Fabián, estudiante que consiguió beca. Foto: Sergio Espinoza.

“Le diría a otros jóvenes que lo intenten. En este colegio hay personas de todo tipo y todos tienen algo en común: hacen de todo y no se limitan a una sola área. Nunca sabe a qué lugares puede llegar si se anima a aplicar. Una oportunidad como esta puede cambiarle la vida, como pasó conmigo”, indicó sobre la idea de que más jóvenes apliquen a becas como esta.

Representar a Costa Rica

Entre las estudiantes seleccionadas está Fabiana Méndez Elizondo, de 19 años, quien iniciará sus estudios en Bioquímica y Biología Molecular en Lake Forest College, en Illinois.

“Cuando recibí la noticia de que había obtenido la beca sentí una mezcla de emociones. Desde que empecé mi camino en UWC Costa Rica sabía que estudiar en el extranjero podía ser una posibilidad, pero recibir distintas ofertas con becas importantes fue muy emocionante. Al mismo tiempo también significaba dejar el país y a mi familia, así que hubo mucha alegría, nervios y también nostalgia”, expresó.

Su objetivo es prepararse en investigación científica para, posteriormente, especializarse y regresar al país.

“Desde que me di cuenta de que había obtenido la beca Davis entendí que cuando una persona se va al extranjero no solo representa una carrera o a sí misma, sino que representa una bandera. Yo soy profundamente orgullosa de mi país y quiero demostrar que Costa Rica tiene muchísimo talento y que los jóvenes, con esfuerzo, disciplina y ganas, también pueden llegar muy lejos”, comentó.

Además, considera que esta oportunidad demuestra el potencial de la juventud costarricense.

“A los jóvenes que sueñan con estudiar en el extranjero les diría que siempre hay opciones. Hay que buscar, informarse y creer en uno mismo. Muchas veces uno ve las becas y piensa que no va a poder, pero si nunca lo intenta, jamás lo va a saber. Lo más importante es animarse, aplicar y confiar en que sí se puede”.

Fabiana, estudiante que consiguió beca. Foto: Sergio Espinoza. “Siempre ha estado en mis planes regresar a Costa Rica. Me gustaría seguir estudiando y especializarme en el extranjero, pero volver para aportar al país. Costa Rica me dio lo que soy y siento que debo retribuir todo lo que he recibido, compartiendo mis conocimientos y ayudando a fortalecer áreas que todavía tienen mucho potencial de crecimiento”, concluyó.

Los seis jóvenes forman parte de una generación de graduados de UWC Costa Rica que obtuvo cerca de 15 millones de dólares en becas y ayuda financiera para ingresar a 52 universidades distribuidas en 12 países.

Mientras ellos se preparan para iniciar esta nueva etapa, la organización ya abrió una nueva convocatoria dirigida a estudiantes que actualmente cursan noveno año.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 8 de agosto y están dirigidas a jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 15 de agosto de 2011. El proceso busca identificar estudiantes con excelencia académica, liderazgo, compromiso social y disposición para desarrollarse en ambientes multiculturales.

Las becas pueden ser totales o parciales y su asignación dependerá de un estudio socioeconómico, por lo que la condición económica no representa un impedimento para participar. De esta manera, una nueva generación de jóvenes costarricenses tendrá la posibilidad de seguir los pasos de quienes hoy llevarán el talento nacional a las aulas de algunas de las mejores universidades del mundo.