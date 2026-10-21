Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Tres equipos de estudiantes de secundaria destacaron en la segunda edición de NEXTGEN Costa Rica, una competencia de emprendimiento juvenil que reunió a 41 estudiantes de 15 equipos de cinco colegios del país.

El primer lugar fue para Ecococo, del CTP Coronado, que propone convertir cáscaras de coco en recipientes reutilizables. El segundo puesto lo obtuvo Sound Bridge, del Colegio Lincoln, con una aplicación que busca permitir que las personas sordas experimenten la música mediante vibraciones. Bio Roca, del Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO), alcanzó el tercer lugar con una propuesta de rocas biodegradables que liberan nutrientes para las plantas.

Foto: cortesía.

Los resultados se anunciaron tras dos jornadas de actividades en el Colegio Lincoln, donde los participantes presentaron sus ideas y recibieron orientación de especialistas en áreas como finanzas, economía, ingeniería, inteligencia artificial y emprendimiento.

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Tres proyectos que buscan resolver necesidades cotidianas

Las iniciativas ganadoras plantean soluciones desde diferentes áreas, con propuestas que combinan creatividad, tecnología y aprovechamiento de materiales.

Ecococo, CTP Coronado: desarrollado por Paula Obando, Michelle Garay y Valentina Medrano. El proyecto transforma las cáscaras de coco en recipientes reutilizables, con diseños para niños, adultos y mascotas. Obtuvo el primer lugar y un premio de $300.

desarrollado por Paula Obando, Michelle Garay y Valentina Medrano. El proyecto transforma las cáscaras de coco en recipientes reutilizables, con diseños para niños, adultos y mascotas. Obtuvo el primer lugar y un premio de $300. Sound Bridge, Colegio Lincoln: creado por Alejandro Soto, Gabriel Molina, Saul Chen y Emma Dojc. Propone una aplicación que procesa canciones para convertir sus ritmos y bajos en vibraciones transmitidas mediante un dispositivo físico, con el objetivo de ofrecer una experiencia musical a las personas sordas.

creado por Alejandro Soto, Gabriel Molina, Saul Chen y Emma Dojc. Propone una aplicación que procesa canciones para convertir sus ritmos y bajos en vibraciones transmitidas mediante un dispositivo físico, con el objetivo de ofrecer una experiencia musical a las personas sordas. Bio Roca, COVAO: elaborado por María Arias Sanabria y Ariana Guillén Chinchilla. Consiste en rocas hechas con materiales biodegradables que liberan nutrientes gradualmente al entrar en contacto con el agua, para que las plantas puedan absorberlos.

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Una competencia para desarrollar habilidades

Además de presentar sus proyectos ante un jurado, los estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir observaciones sobre sus propuestas, trabajar en equipo y fortalecer habilidades como la creatividad, la comunicación y el análisis de problemas.

“Cuando se les da espacio para crear, los jóvenes dejan de ser espectadores del futuro y comienzan a construirlo”, afirmó Alexia Arrea, representante del Colegio Lincoln y líder regional de NEXTGEN.

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La iniciativa también busca acercar a los participantes a distintas opciones académicas y laborales mediante encuentros con profesionales de Universidad Fidélitas, CIHUBS e INCAE.

Estos son los cinco colegios participantes

En la competencia se presentaron 15 proyectos de estudiantes de los siguientes centros educativos: