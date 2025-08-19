Dos equipos ticos ya debutaron en el Segundo Latinoamericano de Futsal Down que se realiza en Guatemala. El Team Down empezó goleando 8 a 1 a Nicaragua, con 4 goles de Daniel Morales, además de las anotaciones de Jesua Aguilar, Randy Madrigal, Steven Mora y Ángel Cambronero.

En el segundo juego del día empataron 2 a 2 ante Guatemala.

La selección de Futsal de Olimpiadas Especiales cayó 1 a 2 ante Guatemala y luego venció 2 a 1 a Omaped Perú.

Las acciones siguen hoy con dos partidos para cada representativo.