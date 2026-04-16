Jóvenes ticos compiten en Olimpiada Internacional de Química

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La delegación costarricense ya se encuentra en Rusia para participar en la Olimpiada Internacional de Química de Mendeleev, una de las competencias académicas más exigentes a nivel mundial, que se realizará hasta el 23 de abril en la Universidad Estatal de Moscú.

El equipo nacional está conformado por José Chávez, del Centro Integral de Educación Privada; Juan Pablo Valverde, del Colegio Científico de Pérez Zeledón; Leonor Obando, del Colegio Científico de Alajuela; y Tamara Garrote, del Colegio Saint Francis, quienes fueron seleccionados tras un riguroso proceso de preparación.

Olimpiada Internacional de Química. Foto: cortesía UNA.

Entre ellos destaca Leonor Obando, quien participa por tercera vez en una competencia internacional y se ha preparado durante meses para este reto. Por su parte, Juan Pablo Valverde, de 16 años, logró una medalla de bronce en la fase nacional, lo que le permitió integrar esta delegación.

La competencia reúne a estudiantes destacados de todo el mundo, donde pondrán a prueba sus conocimientos, análisis y habilidades en química en un entorno de alto nivel académico.

La participación de Costa Rica es posible gracias al apoyo de universidades públicas, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia y el Consejo Nacional de Rectores, en un esfuerzo conjunto por impulsar el talento joven en el país.