Jóvenes ticos a codearse con lo mejor del triatlón

Tres promesas del triatlón costarricense fueron seleccionadas para integrar el Team Americas, un programa de desarrollo deportivo impulsado por Americas Triathlon que reúne a destacados atletas juveniles del continente con proyección hacia futuros ciclos olímpicos.

Se trata de Valeria Arce, Victoria Arce y Gérald Rojas, quienes participarán durante 14 días en un campamento de alto rendimiento que se llevará a cabo en Perú y Paraguay. Durante esta experiencia compartirán entrenamientos y competencias con deportistas de diferentes países de América, fortaleciendo sus capacidades técnicas y competitivas.

La convocatoria representa un importante reconocimiento al desempeño de los tres atletas, quienes además llegan a esta concentración como campeones nacionales en sus respectivas categorías, tras sobresalir en la competencia 51.50 de Quepos. En el caso de Victoria Arce, también destaca su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, consolidando su proyección internacional.

Además del intercambio deportivo, el campamento permitirá a los representantes nacionales conocer nuevas metodologías de entrenamiento, adquirir mayor experiencia internacional y continuar su preparación dentro del triatlón de alto rendimiento.

Carolina Mora, presidenta de la Federación Unida de Triatlón de Costa Rica, se mostró muy contenta por la oportunidad. “Esta convocatoria es un reconocimiento al talento, la disciplina y la dedicación que han demostrado nuestros atletas. También refleja el crecimiento que ha experimentado el triatlón juvenil costarricense y confirma que los procesos de formación deportiva están dando frutos. Vivir una experiencia de este nivel fortalecerá su preparación para afrontar futuras competencias internacionales”, dijo.