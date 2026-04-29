Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos la mañana de este miércoles como sospechosos del aparente delito de producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La detención fue realizada por agentes de la Sección Penal Juvenil, tras una investigación.

“Dicha investigación inició el mes anterior, luego de que se recibió una denuncia por parte de los encargados de un centro educativo, donde señalaban que aparentemente se estaba difundiendo material relacionado a abuso sexual infantil en un grupo de mensajería”, explicó el OIJ.

Evidencia decomisada por las autoridades. Foto: OIJ.

A partir de esa alerta, los agentes desarrollaron diversas diligencias que permitieron identificar e individualizar a los 2 sospechosos, quienes en apariencia almacenaban y compartían este tipo de contenido.

Como parte del proceso, se realizaron allanamientos en las viviendas de los menores, ubicadas en Ipís de Goicoechea y Coronado. En estos operativos, además de las detenciones, se decomisó evidencia considerada clave para el avance del caso.

Los jóvenes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.