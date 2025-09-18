El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el ataque a balazos en las cercanías de un centro comercial en San Francisco de Dos Ríos, en San José.
El reporte del caso se habría dado a eso de las 10:50 p.m. del miércoles.
Según destacó el OIJ, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo. En determinado momento fueron abordados por una motocicleta en la que viajaban 2 personas.
Sin mediar palabra alguna, estos sujetos habrían disparado en múltiples ocasiones contra los ofendidos.
Víctimas:
- Hombre fallecido de apellido Salas de 22 años.
- Mujer herida de apellido Velásquez de 20 años.
El hombre falleció en el sitio tras recibir diversos impactos en el tórax, mientras que la mujer presentaba 3 impactos en el abdomen.
El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial.
Agentes Judiciales se mantienen investigando el caso.