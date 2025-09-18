El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el ataque a balazos en las cercanías de un centro comercial en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

El reporte del caso se habría dado a eso de las 10:50 p.m. del miércoles.

Según destacó el OIJ, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo. En determinado momento fueron abordados por una motocicleta en la que viajaban 2 personas.

Sin mediar palabra alguna, estos sujetos habrían disparado en múltiples ocasiones contra los ofendidos.

Víctimas:

Hombre fallecido de apellido Salas de 22 años.

Mujer herida de apellido Velásquez de 20 años.

El hombre falleció en el sitio tras recibir diversos impactos en el tórax, mientras que la mujer presentaba 3 impactos en el abdomen.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial.

Agentes Judiciales se mantienen investigando el caso.