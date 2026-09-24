Jóvenes se podrán capacitar gratis y recibir apoyo para conseguir trabajo

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las personas jóvenes que actualmente se encuentran desempleadas tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus competencias y acercarse al mercado laboral mediante una capacitación gratuita en servicio al cliente y herramientas tecnológicas.

La convocatoria es impulsada por Fundación ALIARSE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como parte del programa EMPLEATE y de la Estrategia Brete.

La convocatoria de ALIARSE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ofrece capacitación 100 % virtual, certificación y acompañamiento para la búsqueda de empleo formal.

Las personas interesadas pueden postularse hasta el 27 de septiembre; las clases iniciarán el 12 de octubre.

El programa tendrá una duración de dos meses y se desarrollará completamente de manera virtual, con una dedicación aproximada de 22 horas semanales.

La iniciativa está dirigida a una población que enfrenta importantes dificultades para acceder a oportunidades laborales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cierre de 2025 cerca de 139.900 personas jóvenes de entre 15 y 24 años en Costa Rica no estudiaban ni trabajaban, cifra equivalente al 20,3 % de ese grupo de edad.

Además de la formación en Servicio al Cliente y Uso de Herramientas Tecnológicas, las personas seleccionadas recibirán una certificación al completar el proceso y acompañamiento durante la búsqueda de empleo formal.

Este apoyo incluye la posibilidad de vinculación con una red de más de 100 empresas aliadas, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en una oportunidad concreta de incorporación al mercado laboral.

“En ALIARSE creemos que la formación adquiere mayor valor cuando está conectada con oportunidades reales de empleo. Por eso, esta convocatoria no se limita a brindar conocimientos: buscamos acompañar a las personas participantes en el proceso de acercamiento al mercado laboral y facilitar su vinculación con empresas. Invitamos a las personas jóvenes que cumplen con los requisitos a aprovechar esta oportunidad y dar un paso adelante en su desarrollo profesional”, señaló Geovanni Corrales, Encargado Curricular Fundación ALIARSE.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a personas jóvenes en condición de desempleo, con interés real de incorporarse a un empleo formal. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener como mínimo noveno año aprobado.

Mujeres de 17 a 35 años y hombres de 17 a 24 años.

Personas con discapacidad, entre 17 y 35 años, con certificación de la CCSS.

No estar estudiando ni trabajando al momento de iniciar el programa.

No haber participado en un proceso de EMPLEATE durante los últimos 24 meses.

Cumplir con la condición socioeconómica establecida por el programa, la cual será verificada por el MTSS.

Contar con acceso a internet y un dispositivo apto para las clases virtuales.

Tener disponibilidad aproximada de 22 horas semanales para la formación.

Las personas extranjeras también pueden postularse, siempre que cuenten con documento de identificación vigente (DIMEX) y situación migratoria regularizada.

Inscripciones abiertas hasta el 27 de septiembre

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 27 de septiembre de 2026. Las clases comenzarán el 12 de octubre y tendrán una duración de dos meses.

La capacitación es gratuita, 100 % virtual y está disponible para personas de todas las provincias del país.

Para postularse, las personas interesadas pueden utilizar los siguientes canales:

La inscripción constituye una manifestación de interés y la asignación final depende de la validación de los requisitos por parte del MTSS.