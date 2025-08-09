El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica anunció la participación de sus atletas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevarán a cabo del 10 al 14 de agosto.
Este evento servirá como una oportunidad clave para que jóvenes deportistas compitan contra rivales de todo el continente, y otorgará pase directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 a quienes ganen medalla de oro.
Costa Rica competirá en disciplinas como natación, bádminton, ciclismo, esgrima, tiro con arco, judo, BMX freestyle y voleibol femenino, con una lista destacada de atletas en cada una.
La ceremonia de inauguración será el sábado a las 4 p.m. (hora local), con Noilyn Aguilar (judo) y Alberto Vega (natación y olímpico en París 2024) como abanderados.
La delegación está compuesta por 75 atletas en 17 disciplinas, incluyendo 50 mujeres y 25 hombres.