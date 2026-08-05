Jóvenes podrán estudiar gratis y optar por oportunidades laborales

Decenas de jóvenes de la Región Chorotega tendrán la oportunidad de capacitarse de forma gratuita en áreas con alta demanda laboral gracias a una iniciativa conjunta del Programa EMPLÉATE, la Estrategia BRETE y las Academias HHC&COVAO.

La convocatoria está dirigida a personas residentes de Tilarán, Cañas, Bagaces, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, quienes podrán postularse para recibir formación técnica en Gestor Ecoturístico, Agente de Servicio al Cliente o Asistente Administrativo-Contable.

El objetivo del programa es fortalecer las posibilidades de inserción laboral de jóvenes que actualmente se encuentran desempleados y en condición de vulnerabilidad, mediante una formación integral que incluye conocimientos técnicos, herramientas digitales, inglés aplicado y desarrollo de habilidades socioemocionales.

Una de las principales novedades es la especialidad en Gestor Ecoturístico, diseñada de acuerdo con las necesidades de la Región Chorotega. El plan de estudios contempla temas como patrimonio natural, biodiversidad, interpretación ambiental, operaciones ecoturísticas, atención al visitante, marketing digital, emprendimiento e inglés aplicado al turismo.

Las otras dos opciones de capacitación están orientadas al servicio al cliente y al área administrativa-contable. Ambas incluyen formación en herramientas digitales, comunicación, productividad e inglés para fortalecer el perfil profesional de los participantes.

Cada especialidad tendrá una duración de seis meses, con un total de 406 horas de formación, de las cuales 346 corresponden a contenidos técnicos y 60 al fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Las clases serán virtuales, permitiendo la participación de jóvenes de distintas comunidades sin necesidad de desplazarse.

“Esta capacitación gratuita busca que las personas jóvenes fortalezcan competencias técnicas, digitales y socioemocionales que puedan aplicar en diferentes entornos laborales. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de acompañarlas en la construcción de un perfil más competitivo y acercarlas a nuevas oportunidades”, señaló Juan Carlos Castañeda, gerente de Modernización del HHC y COVAO.

La iniciativa está dirigida a mujeres de entre 17 y 35 años, hombres de 17 a 24 años y personas con discapacidad de 17 a 35 años, que se encuentren en condición de pobreza básica o extrema, no tengan empleo formal y hayan aprobado al menos el noveno año de secundaria.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de agosto, mientras que el inicio de las clases está previsto para la primera semana de setiembre. Quienes deseen participar deberán registrarse en la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo y completar el proceso de validación establecido para la convocatoria.